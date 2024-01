Le Maroc, un pays « prioritaire » pour le développement international des entreprises espagnoles (Secrétaire d’État espagnole)

« Le Maroc jouit d’un environnement propice pour l’investissement et s’érige en tant que destination de choix des investissements internationaux dans les domaines de l’industrie et de l’énergie’’, a relevé Mme Soler, à l’ouverture d’une rencontre d’affaires de haut niveau, placée sous le thème ‘’Investir au Maroc, un pari compétitif pour explorer de nouveaux marchés’’.

‘’Grâce à sa main-d’œuvre qualifiée, son climat d’affaires favorable et le développement de ses secteurs émergents, le Maroc dispose d’un énorme potentiel d’investissement et offre des opportunités importantes au tissu entrepreneurial espagnol’’, a indiqué la responsable espagnole, notant que ‘’les deux pays, amis et voisins, sont déterminés à explorer toutes les possibilités de développement et de tirer profit des synergies de réussite’’.

‘’Nous voulons être l’investisseur de référence au Maroc’’, a insisté Mme Soler, faisant part de la volonté de son gouvernement d’aller de l’avant dans les programmes d’investissement au Maroc.

Et de rappeler que l’Espagne est le premier partenaire commercial du Maroc et 17.600 entreprises espagnoles exportent leurs produits vers le Royaume, faisant remarquer que grâce au ‘’dialogue et à la coopération bilatérale continue’’, ces chiffres vont croître dans l’avenir.

Organisée par la confédération de Promotion de l’emploi national, principale organisation patronale de Catalogne, et le Conseil Économique Maroc – Espagne (CEMAES), la rencontre d’affaires de Barcelone vient renforcer davantage la dynamique des actions menées pour consolider les relations économiques des deux pays, avec un accent particulier sur l’investissement.

Ce forum, placé sous le thème ‘’Investir au Maroc, un pari compétitif pour explorer de nouveaux marchés’’, connait la participation d’une centaine de chefs d’entreprises marocaines et catalanes.

Outre Mme Soler, ce forum est marqué par la participation notamment du ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, du directeur général de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), Ali Seddiki, du président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, des co-présidents du Conseil Economique Maroc-Espagne, Adil Rais et Clemente Gonzales Soler, de l’ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, ainsi que de plusieurs dirigeants des plus grandes entreprises marocaines et espagnoles.