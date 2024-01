Le Maroc prend part à Riyad au Salon international saoudien de la franchise

Le Royaume est représenté par la Fédération marocaine de la franchise (FMF), qui participe avec un important pavillon à cette exposition, devenue la plateforme commerciale la plus importante pour les franchises commerciales en quête de développement aux nivaux local, régional et international.

Le pavillon marocain comprend des stands d’une dizaine de marques nationales dans divers secteurs économiques, tels que l’habillement, l’alimentation…

La cérémonie d’ouverture du salon a été marquée par la présence de l’ambassadeur du Royaume à Riyad, Mustapha Mansouri, qui a effectué une visite dans le pavillon marocain.

Lors de ce rendez-vous économique mondial, qui se poursuivra jusqu’au 31 janvier, les entrepreneurs et investisseurs marocains auront l’opportunité de nouer des liens de coopération avec les autres exposants.

Ils participeront également aux différents programmes de l’exposition, dont des séminaires, des ateliers et des rencontres de conseil, destinés à soutenir les investisseurs dans le domaine des franchises commerciales.

Créée en 2006, la Fédération marocaine de la franchise regroupe les plus grandes enseignes au niveau mondial. Le Royaume compte plus d’une centaine de grands groupes représentant les secteurs de vente en détail, de la restauration et des services…

Selon son président Mohamed El Fan, la Fédération est membre depuis 2019 de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

La franchise commerciale est devenue l’un des secteurs non pétroliers à la croissance la plus rapide en Arabie saoudite, avec un taux de croissance annuelle d’environ 27 %.

La valeur marchande de la franchise commerciale au Moyen-Orient et en Afrique est estimée à 30 milliards de dollars, dont presque la moitié pour l’Arabie saoudite.