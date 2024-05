Niger : le retrait des forces américaines a débuté, fin « au plus tard » le 15 septembre

Ils soulignent avoir « trouvé un accord de désengagement pour effectuer le retrait des forces américaines qui a déjà commencé ».

« Il est ainsi convenu que ce désengagement se terminera au plus tard le 15 septembre 2024 », poursuit le communiqué signé du ministre nigérien de la Défense Salifou Modi et du sous-secrétaire américain à la Défense chargé des Opérations spéciales et des conflits de faible intensité, Christopher Maier.

Cette décision intervient après plusieurs jours de discussions entre une délégation du département américain de la Défense et leurs homologues nigériens à Niamey cette semaine, « en toute transparence et un parfait respect mutuel entre les deux parties », précisent les deux pays.

« Le retrait des forces américaines n’entache en rien la poursuite des relations entre les Etats-Unis et le Niger dans le domaine du développement », indiquent les deux pays dans le communiqué.

La coopération américaine pour l’aide au développement devrait en effet se poursuivre avec un nouvel accord d’un montant de près de 500 millions de dollars sur trois ans, selon le ministère nigérien des Affaires étrangères.