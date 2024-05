USA : quatre morts suite au passage d’une puissante tempête à Houston

La tempête a endommagé plusieurs bâtiments et privé d’électricité des centaines de milliers de personnes.

De puissantes tempêtes ont balayé le Texas et la Louisiane jeudi soir et vendredi matin avec des vents destructeurs et des pluies torrentielles.

Des inondations sont prévues vendredi dans certaines parties de la côte du Golfe, selon les services météorologiques américains.

Les écoles publiques de Houston et de ses environs ont été fermées vendredi.

Plus de 825.000 foyers et entreprises à travers le Texas et plus de 172.000 autres en Louisiane sont toujours privés d’électricité, selon le site PowerOutage.us.