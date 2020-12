Le Maroc participe à Paris au lancement de MEETAfrica 2

Le programme comprend 4 volets complémentaires à savoir l’information, l’accompagnement de créateurs d’entreprises, le financement et le renforcement des acteurs locaux, a-t-il expliqué, notant que cette deuxième phase démarre avec six pays: le Maroc, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Cameroun et la Tunisie.

Pour sa part, Aude de Thuin, Fondatrice et Présidente du Conseil d’administration de Women in Africa Initiative, a mis en avant l’importance de la femme dans le développement de l’Afrique. Elle est revenue sur les actions de sa Fondation en matière de soutien aux femmes porteuses de projets, dans des secteurs structurants en Afrique tel la santé, l’éducation, l’agriculture, l’industrie créatives et culturelles, notant que MEETAfrica et l’occasion de rechercher des financements pour leurs projets.

Dans une déclaration à la MAP, Karim Basrire, responsable Relations Publiques à l’association “Maroc Entrepreneurs”, s’est félicité de voir le Maroc participer à ce programme en tant que partenaire, notant que “Maroc Entrepreneurs” participe au lancement de ce programme afin de partager son expérience en matière d’accompagnement des porteurs de projet notamment à travers son concours “Tremplin Maroc”.

La participation à ce lancement est l’occasion d’aborder les différentes opportunités d’investissement qu’offre le Maroc et plus largement l’Afrique, a-t-il dit, notant que la Zlecaf (zone de libre-échange continentale africaine) qui entre en vigueur début 2021 tombe à point nommé pour les futurs entrepreneurs, qui pourront bénéficier d’un accès à un marché de plus de 1 milliard d’habitants, ainsi que des matières premières à faible coût et une ressource humaine jeune et abondante.

La Phase 2 de ce programme s’inscrit dans les actions menées par l’Union européenne dans le cadre du Fonds Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique et répond à son objectif d’« Accroître la migration légale mutuellement bénéfique et la mobilité ».

À travers son soutien au projet MEETAfrica, l’UE cherche à assurer des actions de développement de l’entrepreneuriat en Afrique par la diaspora vivant en Europe dans l’objectif d’impulser une dynamique de création de richesses, d’emploi et d’impacts dans les pays d’origine.