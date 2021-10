Le Maroc participe à la réunion ministérielle préparatoire du Sommet UE-UA

Le Maroc prend part, ce mardi 26 octobre 2021 à Kigali, à la seconde réunion ministérielle préparatoire du Sommet Union Européenne (UE) – Union Africaine (UA), au niveau des Chefs d’Etats, prévue en février prochain à Bruxelles.

Le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, représente le Royaume à cette réunion, présidée conjointement par le ministre des Affaires Etrangères de la RDCChristophe Lutundula, dont le pays préside actuellement l’UA, et le Haut Représentant de l’Union Européenne pour les Affaires Étrangères et la Politique de Sécurité et Vice-Président de la Commission Européenne, M. Josep Borrell.

Les discussions porteront essentiellement sur l’identification des priorités communes, des défis partagés et des opportunités les plus importantes pour l’agenda commun à convenir lors du prochain Sommet UE-UA. Cette réunion se concentrera sur des thématiques majeures, en l’occurrence la réponse à la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, la lutte contre le changement climatique à travers l’investissement dans le développement durable et les transitions numérique et verte, ainsi que la paix, la sécurité et la gouvernance mondiale.

Cette réunion ministérielle sera l’occasion pour le Maroc de souligner le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de continuer à œuvrer, de concert avec ses partenaires frères africains, pour le renforcement des efforts et moyens au service de la stabilité et du développement humain durable de l’Afrique.

En marge de cette réunion, M. Bourita tiendra des rencontres bilatérales avec plusieurs ministres des Affaires étrangères africains et européens.