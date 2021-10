L’Arabie saoudite réaffirme sa position en faveur de la marocanité du Sahara

L’ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite au Maroc, Abdullah bin Saad Al Ghurairi, a réitéré, lundi à Rabat, la “position constante, catégorique et affichée” de son pays en faveur de la marocanité du Sahara et de l’intégrité territoriale du Maroc.

“La sécurité et la stabilité du Royaume du Maroc font partie de la sécurité et de la stabilité du Royaume d’Arabie saoudite”, a indiqué M. Al Ghurairi dans une déclaration à la presse à l’issue d’une rencontre avec le Président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami.

A cette occasion, le diplomate a mis en avant les relations distinguées entre les deux pays frères dans tous les domaines ainsi que la coordination et la concertation continues qui caractérisent les relations bilatérales aux niveaux législatif, exécutif et judiciaire, formulant le vœu de réaliser davantage de progrès et de prospérité pour le Maroc et l’Arabie saoudite.

Pour sa part, M. Talbi Alami a salué la position claire et constante de l’Arabie saoudite aux côtés du Maroc, ainsi que son soutien constant à la marocanité du Sahara et à la souveraineté du Royaume sur tous ses territoires.

Cette rencontre, a-t-il ajouté, a été l’occasion d’évoquer plusieurs dossiers et questions d’intérêt commun, ainsi que les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans différents domaines.