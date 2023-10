Le Maroc lauréat du « Grand Prix » du festival du film arabe de Fameck

Le Maroc, invité d’honneur de la 34ème édition du festival du film arabe de Fameck 2023 (France), est lauréat du « Grand Prix » du festival.

Le jury présidé par le comédien Zinedine Soualem, a décidé de l’attribuer au film « Indivision » de Leila Kilani, coproduction de 2023 entre le Maroc et la France.

« Indivision » raconte l’histoire d’une famille qui se réunit à la Mansouria, le vieux domaine familial en indivision sur une colline de Tanger. L’opportunité de vendre une énorme parcelle du domaine à un promoteur immobilier fera d’eux des millionnaires, mais la transaction s’avère plus compliquée que prévu.

Le prix du public est revenu à l’autre réalisatrice marocaine, Sofia Alaoui, avec son film « Animalia ». Le long-métrage relate l’histoire d’Itto, jeune marocaine d’origine modeste, qui s’est adaptée à l’opulence de la famille de son mari, chez qui elle vit.

Alors qu’elle se réjouissait d’une journée de tranquillité sans sa belle famille, des événements surnaturels plongent le pays dans l’état d’urgence. Des phénomènes de plus en plus inquiétants suggèrent qu’une présence mystérieuse approche. Seule, elle peine à trouver de l’aide.

Le Prix de la Presse a été décerné à une fiction tunisienne, « Par-delà les montagnes » (Behind The Mountains, titre en Anglais), écrit et réalisé par Mohamed Attia.

Le Festival du Film Arabe de Fameck – Val de Fensch, est l’un des rendez-vous majeurs de la rentrée culturelle en région Grand Est. Sa programmation regroupe plus de 110 projections embrassant la production de pays comme le Maroc, la Tunisie, l’Égypte, la Jordanie, la Syrie, la Palestine, l’Irak , Yémen et Liban.

Une sélection hors compétition intitulée « Ouverture sur le monde » est également proposée. Elle réunit des films qui ne sont pas produits par des pays du monde arabe, mais qui y sont liés par les thématiques qu’ils traitent.