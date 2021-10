Le Maroc joue un rôle majeur dans la région méditerranéenne (MAE italien)

Le Maroc joue un rôle majeur dans la région méditerranéenne dans plusieurs domaines, a affirmé, vendredi à Rome, le ministre des affaires étrangères italien Luigi Di Maio.

“La coopération bilatérale avec le Royaume, acteur fondamental en méditerranée, peut se développer davantage si nous impliquons la jeune génération” , a déclaré le ministre italien, lors d’une cérémonie de remise de bourses d’excellence à des étudiants marocains.

M.Di Maio a saisit cette occasion pour saluer le rôle pionnier du Maroc dans la lutte contre le terrorisme et sa contribution à la stabilité de la région, évoquant les efforts déployés par le Royaume dans le dossier libyen.

“Nous avons conclu un partenariat stratégique avec le Maroc portant sur des projets multidimensionnels, ce qui constitue un pas important sur la voie du raffermissement des relations bilatérales dans les différents domaines” , a rappelé le chef de la diplomatie italienne.

La fondation italienne Med-Or de Leonardo a remis des bourses d’excellence à trois étudiants marocains.

Ces étudiants bénéficieront d’une formation de deux ans en gestion et politique mondiale, en relations internationales et en économie et finances.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle colloboration entre les universités Polytechnique Mohammed VI de Rabat et Luiss Guido Carli de Rome.