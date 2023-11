Le Maroc, destination à l’honneur du WTM London 2023

L’Office National Marocain du Tourisme déploie un dispositif spécial pour sa participation au World Travel Market-WTM London 2023, qui se tient du 6 au 8 novembre 2023 à Londres. Une forte délégation marocaine est présente lors de ce salon, à travers la participation de 44 co-exposants professionnels et la représentation des 12 régions du Maroc.

La délégation est présidée par la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Economie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONMT et Hamid Bentaher, président de la Confédération Nationale du Tourisme.

Rendez-vous incontournable de l’industrie du voyage, le Maroc est la destination à l’honneur de cette édition 2023. Il bénéficie ainsi d’un branding exceptionnel et d’une présence exclusive lors de la cérémonie d’ouverture.

Le WTM est le plus grand salon BtoB au monde, générant près de 35 milliards de dirhams de contrats.

L’ONMT profite de cette participation exceptionnelle pour révéler son nouveau concept de stand, qui sera redéployé sur l’ensemble des salons Maroc entre 2023 et 2024. Un pavillon Maroc d’une superficie record de 760 m2, dont 130 m2 dédiés aux régions de Marrakech-Safi et Agadir-Souss Massa, deux destinations les plus prisées par les touristes britanniques.

En marge du salon, L’ONMT a signé un partenariat avec le TO britannique JET2, leader sur le marché, sur 5 ans. L’accord a pour objectif d’intégrer en top position la destination Maroc dans la programmation du premier TO britannique. Il s’agira aussi de programmer, lors de la première année de l’accord, 17 vols par semaine au départ de plusieurs bassins émetteurs au Royaume-Uni. Ces fréquences devront atteindre 28 par semaine à terme.

L’ONMT a également noué un partenariat sur 5 ans avec eDreams ODIGEO, première plateforme d’abonnements de voyage au monde qui possède les marques eDreams, GO Voyages, Opodo, Travellink. L’Objectif de ce contrat est de tripler les objectifs annuels actuels, avec un taux de croissance annuel d’environ 30%.

A travers cette participation inédite au WTM London 2023, l’ONMT poursuit sa dynamique et sa stratégie « Light In Action » en déployant sa force commerciale dans l’un des plus grand salon BtoB de l’industrie du voyage au monde. L’objectif étant de renforcer la présence du Maroc auprès de ses marchés traditionnels et de conquérir de nouveaux marchés porteurs pour contribuer à la montée en puissance de la destination Maroc