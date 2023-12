Le Malawi réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc à l’initiative d’Autonomie comme seule et unique solution à la question du Sahara

Cette position a été exprimée dans le communiqué conjoint rendu public à l’issue de la réunion tenue entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et son homologue malawienne.

Lilongwe, précise-t-on dans ce communiqué, soutient l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et appuie les efforts de l’Organisation des Nations Unies comme cadre exclusif pour parvenir à une solution politique réaliste, pratique et durable au différend autour du Sahara.

Le Malawi réaffirme également son appui constant à l’Initiative d’Autonomie, présentée par le Royaume du Maroc, comme seule et unique solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend.

En visite officielle au Maroc du 17 au 21 décembre pour l’inauguration de l’ambassade de son pays à Rabat et l’opérationnalisation de son consulat général à Laâyoune, la cheffe de la diplomatie malawienne a annoncé qu’elle effectuera une visite aux provinces du Sud, une occasion pour constater l’essor économique et social ainsi que la dynamique politique et démocratique que connait cette région.

Cette visite sera également l’occasion d’explorer les avancées réalisées dans la mise en œuvre du Nouveau Modèle de Développement pour les provinces du Sud, lancé en 2015 par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI.