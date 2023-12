Le prince Moulay Rachid représente le Roi aux condoléances suite au décès de l’émir du Koweït

Le prince Moulay Rachid a présenté les condoléances du Roi lors de l’audience que lui a accordée l’émir de l’Etat du Koweït, Cheikh Michaâl Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

Etaient présents à cette audience notamment, du côté Koweitien, SA Cheikh Nasser Al-Mohammad Al-Ahmad Al-Sabah, SA Cheikh Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah, SA Cheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah et SA Cheikh Ahmad Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, président du Conseil des ministres, et du côté marocain, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, M. Ahmed Toufiq et l’ambassadeur de SM le Roi au Koweït, M. Ali Benaissa.