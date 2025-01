Le Malawi réaffirme son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc, salue les initiatives du Roi en faveur de l’Afrique

Le Malawi a réaffirmé, jeudi à Rabat, son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc, et à la souveraineté du Royaume sur tout son territoire, y compris la région du Sahara marocain, et a salué les initiatives du Roi Mohammed VI sur le Sahel et l’Atlantique en faveur d’une Afrique prospère et stable.