Le leadership clairvoyant du Roi Mohammed VI en matière de dialogue interreligieux hautement salué à l’ONU

Intervenant lors de cette rencontre, tenue à l’initiative de l’ambassadeur Omar Hilale, Représentant permanent du Maroc auprès des Nations-Unies, le Rabin Arthur Schneier, Rabbin principal de la synagogue Park East de New York et président de la Fondation “Appel de la conscience”, a tenu à rendre hommage au Roi pour son leadership et son rôle pionnier dans la promotion des valeurs du dialogue entre les religions et les différentes cultures, ainsi qu’en matière de respect mutuel, d’unité et de dignité humaine.

“Nous sommes reconnaissants au Maroc et à Sa Majesté le Roi de nous avoir réuni ensemble en cette période difficile de l’histoire de l’humanité”, a déclaré le Rabin Schneier à l’occasion de cette conférence marquée par la participation d’éminents dirigeants et responsables religieux représentant les trois religions monothéistes célestes.

De son côté, Son Éminence le cardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot, Evêque de l’Église catholique, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux du Vatican, a rappelé le contenu du discours prononcé par le Roi à l’occasion de l’accueil officiel de Sa Sainteté le Pape François au Maroc l’année dernière.

“Je suis heureux de rappeler ce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a dit le 30 mars 2019 lors de la visite du Souverain Pontife au Maroc : «La spiritualité n’est pas une fin en soi. Notre Foi se traduit en actions concrètes. Elle nous apprend à aimer notre prochain. Elle nous apprend à l’aider”, a dit le cardinal Ayuso Guixot, en faisant le lien entre ces paroles et la situation actuelle de pandémie que connait le monde qui exige, plus que jamais, entraide et solidarité entre les peuples et les nations.

Pour sa part, le Secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas du Maroc, M. Ahmed Abbadi, a expliqué que la Commanderie des Croyants au Maroc est une “institution inclusive”, en ce sens qu’elle n’inclut pas uniquement les musulmans, mais aussi les juifs marocains et reste également ouverte aux autres confessions.

M. Abbadi a aussi mis en avant les efforts consentis par le Maroc, sous le leadership clairvoyant du Roi, en matière de gestion intelligente de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19.

Le Haut Représentant de l’Alliance des Civilisations des Nations-Unies, Miguel Angel Moratinos, a tenu, quant à lui, à saluer le Maroc pour le travail accompli, sous la conduite éclairée du Roi, en matière de modération du discours religieux et de promotion du dialogue interconfessionnel et de la coexistence pacifique.

M. Moratinos a relevé, à cet égard, que la composition riche et diversifiée de la société marocaine sur les plans culturels et religieux “ne peut être ignorée” et doit être prise en exemple.

“Je me souviens encore des paroles de Sa Sainteté le Pape François lors de sa visite au Maroc en mars de l’année dernière lorsqu’il a réaffirmé «la nécessité d’une coopération pour donner un nouvel élan à la construction d’un monde plus solidaire, marqué par une honnêteté, un courage et des efforts indispensables pour promouvoir un dialogue respectueux de la richesse et du caractère distinctif de chaque peuple et de chaque individu»”, a témoigné l’ancien chef de la diplomatie espagnole.

De son côté, le Conseiller spécial du Secrétaire général des Nations-Unies pour la prévention du génocide, M. Adama Dieng, a également tenu à rendre hommage au Roi Mohammed VI pour son “soutien continu en faveur du renforcement des principes et valeurs qui représentent les fondements mêmes des Nations-Unies”.

M. Dieng s’est félicité, à cet égard, de l’adoption de deux documents extrêmement importants “grâce au soutien et au leadership de SM le Roi qui a démontré son attachement continu au dialogue interculturel et interreligieux”. Il s’agit du Plan d’action de Rabat sur l’interdiction de tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence, et de la Déclaration de Marrakech sur les droits des minorités religieuses dans le monde musulman.

Il convient de rappeler que dans son allocution d’ouverture, l’ambassadeur du Maroc, Omar Hilale a souligné que bien avant la crise mondiale causée par la pandémie du Covid-19, le Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants, a plaidé pour un monde solidaire fondé autour des principes de coexistence, d’acceptation de la pluralité et de l’altérité.

M. Hilale a ainsi rappelé que dans Son message à la deuxième Conférence internationale sur le dialogue des cultures et des religions en 2018 à Fès, le Roi déclarait : “Le nouvel ordre de paix mondiale est celui que nous souhaitons mettre en place ensemble en le structurant autour des principes de coexistence, d’acceptation de la pluralité et de l’altérité. C’est à cette condition qu’il sera possible de continuer à construire, à évoluer, à consolider sécurité, croissance et prospérité”.

Cette importante conférence virtuelle, à laquelle ont pris part le Secrétaire général de l’ONU et le président de l’Assemblée générale, a été marquée par une participation massive des ambassadeurs des Etats membres auprès des Nations-Unies. Les débats se sont prolongés sur trois heures alors que la programmation initiale de la rencontre n’était que de deux heures.