En pleine pandémie du coronavirus, le patron de HRW s’égare entre burqa et masque

Kenneth Roth, dont “la neutralité idéologique et politique est fort contestable” a commis un “tweet effarant” dans lequel il reproche au gouvernement français de rendre obligatoire les masques mais interdit encore la burqa, dénonce “Le Figaro” de ce mardi 12 mai 2020.

“L’islamophobie peut-elle être plus évidente? Le gouvernement français recommande les masques mais interdit encore la burqa”, a-t-il tweeté, alors le port de masque est devenu obligatoire pour se protéger du Covid-19.

“Où est le progressisme émancipateur dont se targuent ce journaliste et ce président de HRW, puisqu’ils ne voient rien à redire au fait qu’on impose à une femme de se couvrir d’une bâche intégrale avec une simple fente pour distinguer le trottoir, où elle marchera souvent chaperonnée?”, s’offusque Le Figaro.

Can the Islamophobia be any more transparent? The French government mandates masks but still bans the burqua. https://t.co/U0HZa7vjdo pic.twitter.com/sY9AbphEic

