Le gouvernement palestinien présente sa démission

M. Shtayyeh a affirmé avoir remis une démission écrite de son cabinet, « sur fond des développements politiques, sécuritaires et économiques liés à l’évolution de la situation dans les territoires palestiniens ».

Le Premier ministre démissionnaire a défendu les réalisations de son équipe qui est « parvenue à assurer un équilibre entre les besoins de la population et leurs exigences de services de qualité en matière d’infrastructures, de législation, de programmes de réforme, de paix civile et d’élections municipales, des chambres de commerce…, et la préservation des droits politiques ».

“La prochaine étape requiert de nouvelles mesures politiques qui prennent en compte la nouvelle réalité, les pourparlers d’unité nationale et le besoin urgent d’un consensus inter-palestinien”, a-t-il dit.

Le gouvernement de Mohamedd Shtayyeh, en fonction depuis environ cinq ans, est un cabinet composé de personnalités politiques, de professionnels et d’indépendants, dont cinq ministres issus de la bande de Gaza.