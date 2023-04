Le changement climatique rend les périodes de sécheresse éclair plus courantes (étude)

Des chercheurs ont analysé un peu plus de six décennies de données sur l’humidité du sol allant de 1951 à 2014. En limitant les données aux sécheresses d’au moins 20 jours, ils ont constaté que ces périodes de sécheresse se produisent plus rapidement et plus fréquemment qu’avant.

La tendance, ont-ils écrit, apparaît dans plus de 75% des régions du monde identifiés dans le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies. Des régions comme l’Asie du Nord et de l’Est et le sud de l’Australie ont été particulièrement touchées par la tendance, selon l’étude.

Les chercheurs ont relevé que la plus grande fréquence des périodes de sécheresse est due en partie au changement climatique d’origine humaine.

Selon l’étude, les scénarios avec des émissions de carbone plus élevées étaient également associés à des vitesses d’apparition plus rapides des périodes de sécheresses intenses.

Le changement climatique intensifie également les sécheresses éclair en asséchant le sol par le processus d’évapotranspiration, dans lequel l’eau des plantes et de la terre pénètre dans l’atmosphère.

Les sécheresses éclair sont distinctes des sécheresses typiques, qui ont tendance à être plus étalées sur des périodes saisonnières ou annuelles.

“Le changement climatique est à l’origine de la transition vers des sécheresses éclair, ce qui a un large éventail d’implications pour notre compréhension du changement climatique et de ses impacts, ainsi que pour la manière dont nous pouvons nous adapter à ces changements”, ont écrit les chercheurs.