Le CFCM appelle les musulmans de France à soutenir davantage les ONG mobilisées dans l’aide humanitaire aux palestiniens

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) appelle l’ensemble des musulmans de France à soutenir davantage les ONG mobilisées dans l’aide humanitaire aux populations civiles palestiniennes., bombardées sans répit depuis cinq mois par l’armée israélienne et affamées.

« Le nombre de victimes des massacres qui se déroulent à Gaza depuis le 8 octobre 2024 vient de franchir la barre de 30 000 victimes, dont, selon le chef du Pentagone, 25 000 sont des femmes et des enfants, sans compter les victimes ensevelies sous les décombres et les blessés qui se comptent par dizaines de milliers », dénonce vivement le CFCM, estimant que « ce bilan sinistre, jugé en deçà de la réalité par de nombreux observateurs, ne cesse de s’alourdir ».

« Aux bombardements et tirs incessants et indiscriminés, s’ajoutent la famine, le manque d’eau potable et les maladies. Selon l’ONU, 2,2 millions de personnes, soit l’immense majorité de la population du territoire de Gaza, sont menacées de famine », s’alarme cette instance du culte musulman en France dans un communiqué publié ce vendredi.

Rappelant que l’ONU a aussi dénoncé des entraves imposées par Israël qui contrôle l’unique entrée des aides en provenance d’Égypte, le CFCM souligne que « le peu de convois humanitaires qui sont autorisés à passer se trouvent bloqués par des colons extrémistes ».

Le jeudi 29 février 2024, des tirs israéliens à balles réelles sur les civils palestiniens, en attente d’une distribution d’aide alimentaire près de la ville de Gaza, ont fait plus de 104 morts et des dizaines de blessés.

« La situation insoutenable des civils palestiniens a donné lieu à des milliers d’images et de vidéos traumatisantes pour l’humanité toute entière. Elle restera à jamais dans la conscience des hommes et des femmes épris de paix et de justice comme une grave trahison des principes universels qui devraient diriger notre monde », déplore l’instance.

« À l’approche du mois de Ramadan, le mois où chaque musulman fait l’expérience volontaire de la faim et de la soif, le mois de la solidarité, du partage et de la générosité », le CFCM appelle « l’ensemble des musulmans de France à soutenir davantage les ONG mobilisées dans l’aide humanitaire aux populations civiles palestiniennes en privilégiant celles reconnues par notre pays pour ce type de mission » .

« Le CFCM appelle en particulier les mosquées de France à permettre à ces ONG de collecter des fonds pour venir en aide aux civils palestiniens qui affrontent sans moyens une situation humanitaire désastreuse », indique le communiqué qui « appelle les forces vives de notre pays à continuer leur mobilisation pour la paix au Proche-Orient et une solution juste et équitable pour toutes les populations de cette région meurtrie ».