Casablanca : signature d’une convention tripartite pour promouvoir l’enseignement supérieur britannique au Maroc

Ce partenariat, signé en présence du député et envoyé spécial du premier ministre Britannique au Maroc, Rob Butler, et du Consul général du Royaume-Uni à Casablanca, Tom Hill, « marque une avancée significative dans l’accessibilité à l’enseignement supérieur britannique et souligne l’engagement à promouvoir l’excellence académique entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni », ont souligné les trois institutions dans un communiqué conjoint rendu public à cette occasion.

London Private Academy (LPA), NCUK et l’Université de Huddersfield lancent « un partenariat pionnier visant à offrir une éducation supérieure de renommée internationale au Maroc », a déclaré le Fondateur de London Private Academy, Samir Benmakhlouf.

« Nous sommes ravis de nous associer à l’Université de Huddersfield pour offrir aux étudiants au Maroc l’accès à une éducation supérieure de classe mondiale au Royaume-Uni. Ce partenariat illustre notre engagement envers l’accord bilatéral d’éducation entre le Royaume-Uni et le Maroc », a-t-il affirmé.

Grâce à cette alliance innovante, a-t-il fait savoir, London Private Academy, un centre d’études accrédité NCUK, dispensera les programmes de première et deuxième année internationales en gestion d’entreprise NCUK dans ses établissements de renom au Maroc, ajoutant que les étudiants inscrits à ces programmes bénéficieront des ressources académiques exceptionnelles de LPA et de NCUK, d’un corps professoral expérimenté et d’un environnement d’apprentissage dynamique, le tout en étant au Maroc.

À l’issue de la réussite du programme de deuxième année internationale en gestion d’entreprise NCUK, les étudiants passeront sans transition au campus de l’Université de Huddersfield au Royaume-Uni, où ils poursuivront leurs études universitaires en administration des affaires au cours de leur troisième année. Cette transition garantit une progression académique fluide pour les étudiants et maintient les normes élevées d’éducation prônées par les deux institutions, a expliqué M. Benmakhlouf.

De son côté, la Directrice internationale de l’Université de Huddersfield, Ruth Brooks, a mis en avant l’importance de la collaboration internationale dans l’enseignement supérieur. « Notre partenariat de longue date avec NCUK a continuellement ouvert des portes aux étudiants du monde entier. Grâce à cette nouvelle initiative avec NCUK et London Private Academy, nous sommes ravis d’offrir un parcours éducatif sans heurts pour les étudiants au Maroc jusqu’à l’Université de Huddersfield », a-t-elle relevé.

Dans le même sens, le Directeur général de NCUK, Stuart Smith, s’est félicité de cette collaboration fructueuse mettant en avant l’impact positif que vise à atteindre ce partenariat. « Notre modèle de parcours universitaire unique, dispensé dans 120 centres d’études dans plus de 40 marchés dans le monde, offre aux étudiants une voie de haute qualité vers l’université plus près de chez eux. Grâce à notre partenariat avec notre centre d’études London Private Academy, nous sommes ravis de faciliter l’accès aux étudiants marocains pour obtenir un diplôme de licence avec notre partenaire universitaire, l’Université de Huddersfield », a-t-il assuré.

Grâce à ce partenariat, les étudiants auront l’opportunité d’obtenir leur diplôme de licence en affaires dans l’une des huit spécialités suivantes : Administration et gestion des affaires, marketing mondial, gestion des affaires hôtelières, gestion des ressources humaines, commerce international, comptabilité des affaires, affaires avec services financiers, et commerce et investissement.