L’acteur français Vincent Lindon présidera le jury du 75e festival de Cannes

L’acteur français Vincent Lindon va présider le jury du 75e Festival de Cannes qui se tiendra à partir du 17 mai sur la Croisette, ont annoncé mardi les organisateurs dans un communiqué.

Vincent Lindon succède au réalisateur américain Spike Lee.

Le jury, chargé d’établir le palmarès de la compétition officielle, est composé de l’actrice, productrice, scénariste et réalisatrice américano-britannique Rebecca Hall, de l’actrice indienne Deepika Padukone, de l’actrice suédoise Noomi Rapace, de l’actrice et réalisatrice italienne Jasmine Trinca et du réalisateur et producteur iranien Asghar Farhadi.

Il comprend aussi le réalisateur, scénariste et producteur français Ladj Ly, le réalisateur américain Jeff Nichols et le réalisateur et scénariste norvégien Joachim Trier.

Le Festival avait dévoilé, le 14 avril, la liste des 18 films sélectionnés pour la compétition officielle de sa 75e édition.

La Palme d’or de la précédente édition avait été attribuée au film Titane, de la réalisatrice Julia Ducournau.