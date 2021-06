La Ville de Paris lance le festival Canopée#africa2020

La Ville de Paris organise le 12 et 13 juin, avec les établissements culturels et les institutions de la Canopée, dans le quartier des halles, un festival consacré à la culture africaine, Canopée#africa2020 .

Des artistes se produiront sur scène sous la Canopée des Halles pour proposer aux Parisiennes, Parisiens et visiteurs une programmation riche et variée : musique, danse, installation, etc.

La Canopée est une structure édifiée au dessus de la gare Châtelet-Les-Halles et du Forum commercial du quartier des Halles à Paris.

Inaugurée le 6 avril 2016 , la Canopée accueille 14 500 m2 d’équipements culturels mutualisés.

Pour la première fois, plusieurs institutions culturelles du quartier parisien des Halles se regroupent pour proposer une offre culturelle commune sous l’appellation Canopée#. En effet, la Ville de Paris a initié une réflexion collective auprès de ses établissements afin qu’ils mettent en commun leurs installations et leurs compétences au profit d’un projet commun.

La bibliothèque du cinéma François-Truffaut, le centre Paris Anim’ Les Halles le Marais, le conservatoire Mozart, le Forum des images, La Place, la Maison de la Poésie, la Maison du Geste et de l’Image, la médiathèque de la Canopée La Fontaine, la Médiathèque Musicale de Paris et la MPAA se sont ainsi rassemblés sous la bannière #Canopée pour créer un premier événement. La Bourse de Commerce – Pinault Collection a rejoint ce collectif d’institutions publiques pour participer à cette nouvelle aventure.

Le festival rejoint la vocation de la Saison Africa2020 de célébrer et promouvoir la fertilité artistique du continent africain : Sénégal, Mauritanie, Cameroun, Somalie, Tchad… des artistes venus des quatre coins du continent africain se produiront sur scène.

Le samedi 12 juin sont à l’honneur les DJ africaines avec DJ Mbodj, DJ Mimi et DJ Cheetah et DJ Conekticut. Quant à dimanche, la journée est dédiée à la live musique.