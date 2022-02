La Turquie et les Émirats Arabes Unis signent 13 accords de coopération

La Turquie et les Émirats Arabes Unis ont signé treize accords de coopération dans plusieurs domaines, dont l’industrie de la défense, la santé et la culture.

La signature de ces accords bilatéraux intervient en marge de la visite du président turc, Recep Tayyip Erdogan, aux Émirats Arabes Unis, où il s’est réuni lundi avec SA Cheikh Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, prince héritier d’Abou Dhabi, commandant suprême adjoint des forces armées de l’Etat des Émirats arabes unis, rapporte l’agence Anadolu.

Il s’agit ainsi de quatre mémorandums d’entente sur la coopération dans le domaine de la santé et des sciences médicales, l’action contre le changement climatique, la coopération dans les industries et les technologies avancées, la coopération culturelle, agricole, dans les domaines du transport terrestre et maritime, de la jeunesse, des catastrophes et de la gestion des situations d’urgence, et dans le domaine météorologique.

Les deux parties ont également signé la Déclaration conjointe ministérielle pour le lancement des négociations sur un accord de partenariat économique d’envergure.

La Turquie et les Émirats arabes unis ont, en outre, signé un protocole de coopération dans les médias et la communication, une lettre d’intention pour lancer les réunions sur la coopération dans le domaine de l’industrie de la défense, et un protocole de coopération concernant les archives.