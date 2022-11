La tenue du 9ème forum de l’Alliance des civilisations au Maroc constitue “un pas crucial” vers la réalisation de la paix (secrétaire d’Etat argentin au culte)

Dans une déclaration à la chaîne marocaine d’information M24, Guillermo Oliveri, qui a présidé jeudi soir à Buenos Aires la célébration de la journée de la liberté religieuse en Argentine, a estimé que le Forum tenu à Fès “est un pas important pour l’Alliance des civilisations” afin qu’elle soit une “réalité effective et qu’elle aboutisse à un monde de paix, sans exclusion et sans pauvreté”.

Pour ce qui est de la journée de la liberté religieuse en Argentine, célébrée le 25 novembre de chaque année, Oliveri a souligné que cet événement est un message que les leaders religieux en Argentine envoient au monde pour parvenir à la paix.

Le responsable argentin a insisté sur le rôle crucial que peuvent jouer les représentants des différentes religions et crédos existant en Argentine pour la défense de cette liberté religieuse et pour la cohabitation dans ce pays, et à travers le monde.

“Le monde est en guerre et il est impératif que les leaders religieux et politiques prennent conscience de leur rôle dans la recherche de la paix”, a ajouté le secrétaire d’Etat argentin.

Pour sa part, Isaac Sacca, grand rabbin de la communauté séfarade de Buenos Aires, s’est félicité de la tenue du 9ème forum de l’Alliance des civilisations au Maroc qu’il a qualifié de “terre de paix et d’harmonie qui fait la promotion du dialogue” sous l’égide de SM le Roi Mohammed VI.

“Il s’agit d’une gratification pour nous les juifs, qui avons tant de liens avec le Maroc, de voir que ce Forum se tient dans le Royaume et pour lequel “nous apportons tout notre soutien et notre appui”, a ajouté le grand rabbin de la communauté séfarade de Buenos Aires.

De son côté, Yohana Crisostomo, archevêque de l’Église syriaque orthodoxe d’Argentine, a salué l’initiative du secrétariat des cultes en Argentine de réunir les représentants des différentes religions et crédos pour lancer, en communion, un message de paix.

L’archevêque Yohana a insisté sur l’importance de tendre des ponts entre les différentes communautés religieuses afin d’établir des relations de fraternité et d’unité.

A la fin de la rencontre, une quinzaine de représentants des différentes religions et crédos vivant en Argentine ont prié, chacun dans sa langue, pour la paix dans le monde, à l’occasion de la journée de la liberté religieuse organisée par le ministère des Affaires étrangères et du culte.

De même, une Déclaration pour la liberté religieuse a été lue. Elle stipule que « la paix constitue une valeur, un principe et un objectif inhérents à toute l’humanité, tout comme les droits de l’homme sont le patrimoine commun et inaliénable de tous les peuples, l’idée de la paix et la nécessité de sa la réalisation est dans l’esprit et dans le cœur de chacun d’entre nous ».

La Déclaration souligne que « les religions ont un grand rôle à jouer pour contribuer à la paix, et pour cela, la liberté religieuse est une condition essentielle, afin qu’elles puissent œuvrer à la réalisation de l’objectif de la paix comme valeur multiculturelle et comme principe qui transcende toutes les religions” professées dans le monde.