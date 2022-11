Ouverture à Rissani de la 25ème édition de l’Université Moulay Ali Chérif

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette édition a pour thème “Les relations internationales sous le règne de la dynastie alaouite : période du Sultan Moulay Ismail”.

Intervenant à l’ouverture de cette manifestation scientifique, l’historiographe du Royaume et président du comité scientifique de l’Université Moulay Ali Chérif, Abdelhak El Mrini, a d’emblée rappelé les nombreux exploits du Sultan Moulay Ismail, accomplis tout au long de ses 57 ans de règne durant le 17è siècle dans les différents domaines, notamment militaire, en réussissant à repousser les Ottomans à l’Est et les attaques européennes sur les villes côtières marocaines et en neutralisant les foyers de rébellion qui existaient dans certaines régions du pays.

Sur le plan diplomatique, a poursuivi M. El Mrini, le règne du Sultan Moulay Ismail a été marqué par l’échange de plusieurs correspondances et missions diplomatiques avec le roi de France, Louis XIV, et les rois d’Espagne, Charles II et Philippe V.

Le Sultan Moulay Ismail a conclu des accords avec les rois des pays européens, à l’instar de la convention de paix et de commerce signée entre le Maroc et la Hollande et les accords d’échange de prisonniers avec plusieurs pays européens, a-t-il précisé.

L’historiographe du Royaume a relevé que le Sultan Moulay Ismail entretenait des relations diplomatiques avec plusieurs pays chrétiens proches du Maroc, à travers des émissaires, ajoutant qu’il recevait à son tour ceux de ces pays pour conclure des accords de paix, de coopération et nouer des alliances.

Plusieurs pays européens cherchaient à renforcer leurs relations d’amitié avec la dynastie alaouite à l’époque du Sultan Moulay Ismail, à partir de laquelle les autres sultans du Maroc ont commencé à conclure des accords de coopération avec des pays étrangers, a noté M. Mrini.

Il a fait observer que de nombreux documents historiques et diplomatiques, accords et correspondances entre les sultans de la dynastie alaouite et les chefs d’Etats des pays européens dans les différents domaines sont gardés notamment dans la Bibliothèque royale Al Hassania, les Archives Royales du Maroc et la Bibliothèque Nationale du Royaume.

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a mis en exergue la place de l’Université Moulay Ali Chérif en tant que forum scientifique et de connaissance de haute facture sur le plan national, ainsi que ses efforts pour sauvegarder la valeur symbolique de Tafilalet, berceau de la dynastie alaouite.

M. Bensaid a souligné que le Maroc, pays de civilisation et d’histoire, n’a jamais cessé d’être au cœur des interactions civilisationnelles et humaines tout au long des différentes étapes des histoires ancienne, médiévale, moderne et contemporaine.

Le ministre a tenu à saluer le choix de la thématique de cette 25 ème édition de l’Université Moulay Ali Chérif qui permettra aux différents participants de mettre en lumière le passé et le présent du Royaume, ainsi que d’enrichir le fonds documentaire et historique du Maroc.

M. Bensaid a souligné, par ailleurs, l’importance des projets de développement dans les domaines de la culture, des arts et de la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel, réalisés à Drâa-Tafilalet et dans d’autres régions du Maroc.

Le président du Conseil de la commune de Moulay Ali Chérif, Abdelali Hajioui, a relevé la grande valeur scientifique des conférences organisées dans le cadre de l’Université Moulay Ali Chérif, dans la mesure où elles permettent de faire la lumière sur les épopées glorieuses de l’histoire du Royaume.

Il s’est félicité des efforts déployés, dans ce sens, par le comité scientifique de l’Université Moulay Ali Chérif pour la concrétisation de la philosophie de ce forum, qualifiant de “judicieux” le choix de la thématique de cette édition qui témoigne de la grande importance accordée depuis toujours par le Maroc aux relations internationales.

La séance d’ouverture de la 25ème édition du de l’Université Moulay Ali Chérif a été marquée par la présence notamment du gouverneur de la province de Midelt, Mustapha Ennouhi, et du président du Conseil de la région de Drâa-Tafilalet, Hro Abrou.

A cette occasion, les participants ont visité une exposition de portraits des Sultans et Rois de la dynastie alaouite, réalisés par les artistes Johanna et Lahcen Mahmoudi, ainsi qu’une autre sur le patrimoine culturel de la région de Drâa-Tafilalet.

Des trouvailles archéologiques du site Sijilmassa, ancienne cité caravanière du Tafilalet, sont exposées également au Centre culturel de Rissani.

Deux conférences animées par des chercheurs et historiographes sur des sujets ayant trait aux relations internationales du Maroc durant la période du Sultan Moulay Ismail sont prévues lors cette édition de l’université Moulay Ali Chérif (25-26 novembre).