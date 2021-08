La Sierra Leone inaugure son ambassade à Rabat

Cette cérémonie a été présidée par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Mohcine Jazouli, et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la Sierra Leone, David Francis.

S’exprimant lors d’un point de presse conjoint avec M. Jazouli, le ministre sierraléonais s’est dit “très heureux” de l’ouverture de cette représentation diplomatique, qui se veut “une superbe démonstration de notre engagement et de notre partenariat de longue date”, se félicitant à cet égard de la signature, la veille, d’une feuille de route visant à renforcer la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines.

Cette représentation diplomatique est de nature à consolider davantage les relations bilatérales déjà “très fortes” et à contribuer à promouvoir le partenariat africain, a souligné M. Francis, qui a tenu à remercier le Royaume du Maroc pour son “énorme soutien” à la Sierra Leone dans différents domaines, notamment durant la pandémie de la Covid-19. ”

Le Maroc a toujours été avec nous pour nous apporter son soutien” pendant cette crise sanitaire mondiale, s’est-il réjoui.

Il a mis en évidence le développement que connaît actuellement le Maroc, “un Royaume intelligent”. “Dans les années 90, l’économie du Maroc se basait principalement sur l’agriculture et le tourisme. Aujourd’hui, elle repose essentiellement sur l’industrie automobile et l’aéronautique”, a souligné le ministre sierraléonais.

De son côté, M. Jazouli s’est réjoui de l’ouverture de cette ambassade qui traduit “les liens forts, ainsi que les relations d’amitié, de solidarité et de fraternité entre les deux pays”.

“Cette inauguration s’inscrit dans le sillage de la feuille de route signée entre les deux pays dans le but de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines liés aux investissements, à l’économie, à l’éducation et à la formation, ainsi qu’à la sécurité”, a pour sa part souligné M. Jazouli, mettant en relief les relations fortes entre le roi Mohammed VI et le président Julius Maada Bio.

Le ministre délégué a également rappelé l’ouverture lundi prochain du consulat général de la Sierra Leone à Dakhla, “qui marque l’appui de ce pays africain à la marocanité du Sahara et témoigne de son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume”.

Pour la Sierra Leone, “le Sahara est un territoire sous la souveraineté du Maroc”, avait affirmé jeudi David Francis lors d’un point de presse conjoint avec M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.