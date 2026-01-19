La sélection marocaine de football déterminée à poursuivre les efforts pour davantage d’exploits (déclarations)

Dans des déclarations à la presse, ces joueurs, reçus sur Hautes Instructions Royales par le Prince Moulay Rachid, ont également tenu à exprimer leurs vifs remerciements et leur profonde gratitude au Roi Mohammed VI pour la Haute sollicitude dont le Souverain n’a eu de cesse d’entourer l’équipe nationale.

A cet égard, le capitaine Achraf Hakimi a fait part de ses remerciements au Roi Mohammed VI, notant que l’équipe nationale a tout donné lors de la finale de la CAN 2025. Il s’est dit fier de l’ensemble des joueurs qui ont dignement représenté les couleurs nationales à la Coupe d’Afrique des nations, ajoutant que ses coéquipiers sont déterminés à continuer à travailler pour rendre fiers tous les Marocains. A présent, l’objectif des Lions de l’Atlas est de bien se préparer pour la Coupe du Monde, prévue l’été prochain, en vue de livrer une belle prestation, a-t-il dit.

De son côté, le portier national Yassine Bounou a souligné que les joueurs ont livré un grand championnat, insistant sur l’impératif de la poursuite des efforts pour accomplir de meilleures performances à l’avenir. Il a également tenu à saluer les supporters marocains pour leur encouragement et soutien constants tout au long de la compétition, exprimant le souhait de voir le Maroc sacré champion d’Afrique lors des prochaines éditions.

Pour sa part, le milieu de terrain Neil El Aynaoui a exprimé ses remerciements et sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer la sélection nationale de football. Il a saisi cette occasion pour saluer les Marocains pour leur soutien inconditionnel à la sélection nationale tout au long de la CAN.