La République du Cabo-Verde réaffirme son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

Dans une déclaration à la presse, à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de la Conférence ministérielle de haut niveau sur les pays à revenu intermédiaire, M. Soares a réaffirmé la reconnaissance par la République du Cabo Verde de la souveraineté du Maroc sur le Sahara « occidental », réitérant la position de son pays exprimée dans le communiqué conjoint adopté lors de la commission mixte en 2023 à Rabat.

Pour rappel, la République du Cabo-Verde avait réaffirmé, dans ce communiqué, son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et au plan d’autonomie, présenté par le Royaume, qui constitue l’unique solution crédible et réaliste pour la résolution du différend autour du Sahara.

La position de la République du Cabo-Verde, qui est conforme à la nouvelle approche des Nations unies sur le Sahara marocain, rejoint les positions de la quasi-totalité des pays africains, des Etats-Unis d’Amérique et de l’Europe.

La Conférence ministérielle de haut niveau sur les pays à revenu intermédiaire se tient lundi et mardi à Rabat, avec la participation de 32 pays, dont de nombreux représentés au niveau ministériel, et de 23 Agences de développement des Nations unies et autres institutions internationales et régionales.

Placée sous le thème « Solutions aux défis du développement des pays à revenu intermédiaire dans un monde en mutation », cette Conférence est organisée à l’initiative du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, conjointement avec la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique et le Programme des Nations Unies pour le développement.