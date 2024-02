Abdellah Boussouf définit le cadre de la création d’un Centre marocain d’études et de recherches au sein de l’Université Rome III

Le Secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, M. Abdellah Boussouf, a reçu, ce lundi 5 février, au siège du CCME à Rabat, une délégation italienne de l’Université de Rome III, dont l’objectif est de définir le cadre pour la création d’un institut culturel marocain au sein de l’Université italienne.

Cette visite a été organisée dans le cadre de l’approche participative du conseil qui se positionne dans le champ institutionnel marocain comme « un centre de recherche et de réflexion intellectuelle qui œuvre pour l’amélioration des politiques publiques marocaines envers les Marocains du monde », a souligné M. Boussouf.

« Des politiques qui doivent être en phase avec les aspirations de nos communautés à l’étranger et qui doivent surtout accompagner le processus de leur intégration dans les pays d’accueil qui est désormais irréversible », a-t-il indiqué.

Pour M. Boussouf, « la création d’un centre marocain de recherches et d’études au sein de l’Université Rome III sera, entre autres, un outil de cette intégration, en mettant en lumière nos ressemblances culturelles et la compatibilité des valeurs marocaines avec la civilisation européenne, créant un climat social de coexistence », notant que « les Marocains du monde continuent de prouver par leurs réalisations qu’ils sont une valeur ajoutée à la fois pour leurs pays d’origine et d’accueil ».

Le Recteur de l’Université de Rome III, Pr Massimiliano Fiorucci, a pour sa part relevé que les nouvelles générations de Marocains d’Italie ont porté des changements à la perception de la migration, en étant « des éléments essentiels de la médiation interculturelle ».

La collaboration avec le CCME est, selon le Pr Fiorucci, une opportunité pour mieux connaître la culture marocaine et une occasion d’inscrire la mobilité au centre des échanges entre les deux pays.

Son Université primée pour être la première en Italie en termes d’accords internationaux, compte 35.000 étudiants et 13 départements des mieux classés dans leurs disciplines.

Cette délégation se compose du Recteur de l’Université de Rome III, le Prof. Massimiliano Fiorucci, du Dr. Alberto Attanasio, Directeur Général de l’Université, du Prof. Giorgio Resta, Pro-recteur pour l’Internationalisation, du Dr. Ruben Rispoli, Directeur du Bureau des Relations Internationales, du Dr. Chiara Buzzi du Secrétariat du Recteur, du Dr. Fabiana Giustibelli, du Secrétariat de la Direction Générale, ainsi que du Prof. Mohammed Khalid Brandalise Rhazzali, Directeur Adjoint du Centre de Recherche Interuniversitaire FIDR, Université de Padoue.