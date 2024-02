La compagnie aérienne israélienne El Al annule ses vols vers le Maroc

La compagnie aérienne israélienne El Al a décidé d’annuler ses vols vers le Maroc, en raison de la baisse de la demande, a annoncé la compagnie.

Dans un post sur X (ancien twitter), la compagnie aérienne a indiqué qu’ « à partir de début avril et pour toute la saison estivale à venir, toutes les activités sur les lignes vers Dublin et Marrakech ne reprendront pas en raison de la situation sécuritaire persistante et de la baisse importante de la demande ».

« Les passagers dont les vols seront annulés en seront informés et des alternatives leur seront proposées », a ajouté la même source.