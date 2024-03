La Finlande décroche encore le titre de « pays le plus heureux au monde »

Les pays nordiques arrivent en tête des dix premières places avec le Danemark, l’Islande et la Suède qui suivent la Finlande. Aucun des pays les plus peuplés au monde ne figurent parmi les vingt premiers pays.

« Parmi les dix premiers, seuls les Pays-Bas et l’Australie comptent plus de 15 millions d’habitants. Au sein des vingt premiers, seuls le Canada et le Royaume-Uni comptent plus de 30 millions d’habitants », selon le rapport.

Publié par le Réseau des solutions pour le développement durable des Nations unies chaque année depuis 2012, le rapport mondial sur le bonheur dans le monde mesure le bonheur sur la base des données économiques et sociales, ainsi que sur l’évaluation que les gens font de leur bonheur.

Outre la confiance dans les institutions, la faible corruption et l’accès gratuit aux soins et à l’éducation, il prend en compte six facteurs clés : le soutien social, le revenu, la santé, la liberté, la générosité et l’absence de corruption.

Le rapport annuel met également en évidence un sentiment de bonheur plus fort chez les jeunes générations que chez les plus âgées dans la plupart des régions, mais pas toutes.

L’écart s’est accru entre générations partout dans le monde à l’exception de l’Europe, ce qui est jugé « inquiétant » par les auteurs du rapport.