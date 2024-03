Maroc-Libye: signature d’un mémorandum d’entente sur la formation professionnelle

L’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) et le ministère libyen de l’enseignement technique et professionnel ont signé, mardi à Tamesna, un mémorandum d’entente pour le renforcement de la coopération bilatérale.

Paraphé par la directrice générale de l’OFPPT, Loubna Tricha, et le ministre libyen de l’Enseignement technique et professionnel, Yekhlif Said Sefao Amhimid, en présence de l’ambassadeur de la Libye au Royaume, Ibrahim Ataweel, et du directeur du bureau régional de la Banque Islamique de Développement (BID) à Rabat, Waleed Addas, ce mémorandum définit le cadre global de collaboration en matière de formation professionnelle, de réalisation de projets communs et de partage d’expertise.

A travers ce mémorandum, l’OFPPT procédera à la réalisation de missions d’audit du dispositif de la formation professionnelle libyen, en vue d’élaborer un plan d’action commun visant à développer l’ingénierie de la formation, le perfectionnement des formateurs et le renforcement des compétences techniques dans les domaines prioritaires du pays.

En vertu de ce protocole d’accord, l’Office accueillera 20 jeunes stagiaires libyens en formation initiale au sein de ses établissements, à partir de la rentrée 2024-2025 et ce, dans les niveaux et spécialités qui seront définis par ledit protocole.

Le ministère libyen de l’enseignement technique et professionnel s’appuiera également sur l’expertise de l’OFPPT pour la formation de formateurs libyens dans les secteurs prioritaires pour le pays. L’Office se chargera aussi de former des cadres administratifs, techniques, pédagogiques et directeurs des établissements de formation de la Libye.

L’accompagnement technique via la mise en place de centres de formation professionnelle répondant aux besoins des secteurs prioritaires figure également au centre de ce partenariat qui permettra aussi de fructifier les échanges de visites, d’études et de documentations en matière d’enseignement technique et de formation professionnelle.

En outre, il visera à développer l’ingénierie de formation dans les secteurs d’intérêt commun, à échanger les expériences et les acquis en matière d’enseignement en ligne ou encore à promouvoir les actions de jumelage entre les établissements de formation à vocation similaire.