La corruption en Afrique du Sud a atteint des niveaux «alarmants» (organisation)

«Nous avons un gouvernement qui, d’un côté, met en place des structures pour lutter contre la corruption, mais, de l’autre, ces mêmes structures manquent d’indépendance et de ressources adéquates, ce qui les rend largement inefficaces», a déclaré Melusi Ncala de Corruption Watch, la section sud-africaine de Transparency International.

Ce manque d’indépendance et de ressources, soutient-il, jette un doute sérieux sur la véritable volonté du gouvernement de lutter contre cette gangrène qui explique l’érosion de la confiance du public dans les institutions du pays.

Même si des structures sont en place, leur efficacité reste très discutable. D’où l’écart entre les intentions déclarées et les actions concrètes, soulevant des inquiétudes quant au véritable niveau d’engagement dans la lutte contre la corruption, explique-t-il encore.

L’organisation estime, à ce propos, que le gouvernement doit manifestement renforcer ses efforts anti-corruption, en garantissant l’indépendance, les ressources et la responsabilité des structures qu’il a mises en place. «Ce n’est qu’alors que le pays pourra espérer reconstruire sa réputation sur la scène mondiale», note-t-elle.

Le juge en chef, Raymond Zondo, avait auparavant averti que la corruption en Afrique du Sud a atteint des niveaux inacceptables et érode la capacité de l’Etat à assurer le développement socio-économique du pays.

S’exprimant lors du dialogue national anti-corruption, M. Zondo a déclaré que le gouvernement devait «fermer les robinets des marchés publics» pour lutter contre la corruption qui gangrène les institutions de l’Etat.

«Les niveaux de corruption dans le pays ont atteint des proportions alarmantes et à moins que quelque chose de très radical et efficace ne soit fait, nous n’aurons bientôt plus confiance dans nos institutions», a-t-il mis en garde.