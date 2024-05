La Chine prête à travailler avec les pays arabes dans un esprit d’inclusivité (Xi Jinping)

S’exprimant à l’ouverture de la 10e Conférence ministérielle du Forum de coopération Chine-États arabes, M. Xi a noté que sur la base de la coopération existante entre la Chine et les pays arabes, Pékin veut mettre en place cinq nouveaux cadres de coopération pour “accélérer la construction d’une communauté sino-arabe d’avenir commun”.

“Le premier est un cadre d’innovation plus dynamique”, a relevé le président chinois, expliquant que la Chine compte construire avec les pays arabes dix laboratoires communs dans des domaines tels que la santé, l’intelligence artificielle (IA), le développement vert et à faible émission de carbone, l’agriculture moderne, ainsi que les technologies spatiales et de l’information.

Le second cadre porte sur la coopération en matière d’investissement et de financement. “La Chine est prête à établir avec les pays arabes un forum de coopération en matière d’industrie et d’investissement, à continuer d’élargir l’association interbancaire sino-arabe, et à mettre en œuvre plus rapidement les projets de coopération financés notamment par la ligne de crédit pour la coopération financière sino-arabe”, a indiqué M. Xi.

Le président chinois a ainsi souligné le soutien de Pékin pour une coopération plus étroite entre les institutions financières des deux parties, invitant les États arabes à émettre des obligations panda en Chine (obligations libellées en yuan chinois et émises sur le marché intérieur des capitaux chinois par des émetteurs étrangers), et les banques arabes à rejoindre le système de paiement interbancaire transfrontalier.

Il s’est, par ailleurs, arrêté sur la coopération dans le domaine de l’énergie, affirmant la volonté de la Chine à “renforcer davantage sa coopération stratégique avec les Etats arabes dans le domaine du pétrole et du gaz” et à travailler ensemble dans la recherche et le développement de nouvelles technologies énergétiques.

Il a également annoncé que son pays soutiendra les sociétés énergétiques et les institutions financières chinoises pour participer à des projets d’énergie renouvelable dans les États arabes d’une capacité installée totale de plus de 3 millions de kilowatts.

Le quatrième cadre de coopération proposé par M. Xi porte sur le renforcement des relations économiques et commerciales mutuellement bénéfiques de part et d’autre. “La Chine est prête à accélérer les négociations sur les accords de libre-échange bilatéraux et régionaux et à faire progresser le mécanisme de dialogue pour la coopération en matière de commerce électronique”, a dit M. Xi, notant que son pays est également disposé à accroître les importations de produits non énergétiques des pays arabes, en particulier les produits agricoles.

Par ailleurs, le cinquième cadre de coopération proposé par la Chine cible des échanges plus importants entre les peuples. Le président chinois a, dans ce sens, évoqué l’établissement d’un Centre sino-arabe dans le cadre de l’Initiative pour la civilisation mondiale, en plus du renforcement de l’influence du Centre de recherche sino-arabe sur la réforme et le développement, et de la création de plateformes et de think tank sur la coopération culturelle et touristique.

“La Chine compte inviter chaque année 200 dirigeants de partis politiques arabes à se rendre dans le pays”, a-t-il ajouté, expliquant que le but est de travailler avec les Etats arabes pour atteindre l’objectif de 10 millions de visites touristiques de part et d’autre au cours des cinq prochaines années.

En outre, M. Xi a noté que les relations sino-arabes n’ont cessé de se renforcer depuis la tenue du premier Sommet Chine-Etats arabes en 2022 à Riyad, en Arabie saoudite, annonçant à cette occasion que son pays accueillera le deuxième Sommet Chine-Etats arabes en 2026, ce qui constitue “un nouveau jalon dans les relations sino-arabes”.

Il a, dans ce sens, réitéré la volonté de la Chine de travailler avec les pays arabes dans un esprit de coopération mutuellement bénéfique, dans le cadre de l’Initiative “la Ceinture et la Route”, ajoutant que le pays oeuvrera pour faire de ces relations un modèle de maintien de la paix et de la stabilité mondiales.

La 10e Conférence ministérielle du Forum de coopération Chine-États arabes s’est ouverte, jeudi à Pékin, avec la participation du Maroc, représenté par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

D’après des chiffres publiés par les médias officiels chinois, les échanges commerciaux entre la Chine et le monde arabe ont augmenté de 36,7 milliards de dollars en 2004, année de création du Forum sino-arabe, pour atteindre 398,1 milliards en 2023. Cette croissance remarquable a consolidé la position de la Chine en tant que premier partenaire commercial incontesté du monde arabe depuis de nombreuses années.