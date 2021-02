La Chine découvre un important gisement de pétrole et de gaz en mer de Bohai

Foré à une profondeur de 5.223 mètres, le puits d’exploration du gisement a rencontré des zones de pétrole et de gaz d’une épaisseur de 346 mètres. La production quotidienne moyenne de pétrole et celle de gaz dans le puits sont respectivement de 300 tonnes et 150.000 mètres cubes, selon les estimations de la société.

Connu sous le nom de Bozhong 13-2, le gisement est situé au milieu de la mer de Bohai, à 140 km de la municipalité de Tianjin, dans le nord de la Chine, a précisé la CNOOC.

La découverte du gisement Bozhong 13-2 est une avancée majeure dans le travail d’exploration de la région de la mer de Bohai et augmente considérablement la capacité d’exploration des collines sous-marines, a déclaré la CNOOC.