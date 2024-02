Koweït : dissolution de l’Assemblée nationale

Ce décret intervient suite aux « transgressions par l’Assemblée nationale des constantes constitutionnelles, son manquement au respect dû à la personne de l’Émir et son usage délibéré d’expressions attentatoires et déplacées », ajoute l’agence.

Suite à la proposition du président du Conseil des ministres et après approbation du Conseil des ministres, « nous décrétons ce qui suit : Article 1 : Dissolution de l’Assemblée nationale, Article 2 : Le président du Conseil des ministres et les ministres, chacun en ce qui le concerne, doivent appliquer le présent décret qui prend effet dès sa promulgation et sera publié au Journal officiel », écrit-on dans le dit décret.