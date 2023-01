Khadija Assad: disparition d’une icône de la scène artistique marocaine

Feue Khadija Assad a joué au côté de son regretté époux Aziz Saâd Allah, avec qui elle a formé un duo artistique pionnier pendant plus de trente ans, différents rôles dans de nombreuses œuvres qui ont enrichi le répertoire artistique national. Ils ont aussi coopéré tout au long de leur parcours artistique dans de nombreux domaines, tels que l’écriture, la production et la réalisation.

Les deux défunts, l’un des plus célèbres couples artistiques au Maroc, ont reçu plusieurs hommages à l’occasion de nombreux festivals et événements artistiques. Célèbre pour ses rôles dans différentes productions cinématographiques et télévisuelles, notamment dans la sitcom “Lalla Fatima”, la série “Bent Bladi” ou encore le film “Number One”, la défunte était également connue pour ses œuvres théâtrales distinguées et ses rôles de comédienne sur scène.

“La scène artistique marocaine a perdu une de ses figures emblématiques avec la disparition de Khadija Assad. Son nom restera gravé à jamais dans nos cœurs”, a déploré le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication dans sa nécrologie.

“Nous avons vécu avec feue Khadija Assad des moments inoubliables à la télévision et dans les salles de cinéma, et ce au côté de son mari le défunt Aziz Saâd Allah”, a écrit le ministère.

De son côté, le Syndicat marocain des professionnels de l’art dramatique a indiqué que la défunte, qui a allié “la grandeur dans l’art à la noblesse dans les valeurs”, a marqué le paysage cinématographique et dramatique national par un grand dévouement et un sens élevé de l’éthique et son esprit de camaraderie professionnelle.

Le Syndicat a mis en avant le militantisme de feue Khadija Assad en faveur de la profession, au côté de son défunt époux Aziz Saâd Allah, au sein de la génération fondatrice en 1993 du Syndicat marocain des professionnels de l’art dramatique (ex Syndicat national des professionnels du théâtre).

Plusieurs acteurs et artistes marocains ont également pleuré feue Khadija Assad, qui s’est distinguée par son humilité et sa bienveillance, à travers des mots touchants postés sur leurs réseaux sociaux, rappelant ses grandes qualités humaines et ses œuvres artistiques.