Grève des éboueurs en France : Plus de 5.600 tonnes de déchets dans les rues de Paris

Les poubelles ne sont ainsi pas ramassées et s’accumulent sur les trottoirs de plusieurs arrondissements de la capitale. Au total, la mairie fait état d’au moins 5.600 tonnes de déchets non ramassés en pleine rue.

La mairie souligne que trois sites du Syctom (le syndicat de traitement des ordures ménagères dans Paris et une grande partie de sa banlieue) font l’objet de blocages, ce qui impacte l’ensemble de la collecte et explique ces nombreuses poubelles débordantes qui peuvent jusqu’à entraver la circulation des piétons et attirer rats et cafards.

Les agents de la mairie assurent la collecte des déchets dans la moitié des 20 arrondissements parisiens, tandis que l’autre moitié est gérée par des prestataires privés. D’où des situations inégales entre les différents secteurs de la ville.

Dans son préavis de grève reconductible contre la réforme des retraites, qui prévoit de repousser l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, la Confédération générale du travail (CGT) rappelle que les éboueurs et les conducteurs peuvent pour l’heure prétendre à la retraite à 57 ans sans bonification, un âge repoussé à 59 ans en cas d’adoption de la réforme des retraites.

“La grande majorité des personnels de la direction de la propreté et de l’eau a une espérance de vie de 12 à 17 ans de moins que l’ensemble des salariés”, assure le syndicat français.

Le mouvement de grève, reconduit au moins jusqu’à mercredi, pourrait se poursuivre au-delà de cette date puisque les syndicats se disent déjà prêts à rester mobilisés jusqu’au retrait de la réforme des retraites.