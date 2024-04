Gérald Darmanin le 20 avril au Maroc

Le ministre français de l’Intérieur, chargé des Cultes, Gérald Darmanin, doit se rendre en visite de travail au Maroc le 20 avril 2024, a appris mardi Atlasinfo.

Avec la relance des relations France/Maroc, les visites de ministre français s’accélèrent pour préparer la future visite d’Emmanuel Macron au Maroc.

Après la visite du ministre du Commerce extérieur, Franck Riester, le 4 avril et avant celle du ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, le ministre de l’Intérieur effectue une visite de travail à Rabat le 20 avril et doit s’entretenir notamment avec son homologue marocain Laftit sur des sujets d’intérêt commun.

D’autres visites sont au programme, dont celle de la ministre de la Culture Rachida Dati.