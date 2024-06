Gaza : la résolution du Conseil de sécurité doit être respectée (ministre slovène des AE)

La vice-Première ministre et ministre slovène des Affaires étrangères et européennes, Tanja Fajon, a souligné, mardi à Rabat, l’impératif de respecter la résolution du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu « immédiat, total et complet » à Gaza.

La Slovénie, qui vient de reconnaître l’État de Palestine, suit avec beaucoup d’inquiétude la situation à Gaza, a indiqué Mme Fajon lors d’un point de presse conjoint à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Tout en déplorant « l’effroyable guerre, les vies innocentes perdues, la situation humanitaire désastreuse, la famine devenue une arme et les violations du droit humanitaire international », la ministre slovène a souligné que « la résolution du Conseil de sécurité adoptée, lundi soir, est importante, mais elle doit être respectée ».

En tant que membre du Conseil de sécurité, la Slovénie appelle depuis plusieurs mois à un cessez-le-feu immédiat, à l’arrêt des hostilités, à la protection des civils et à la consécration de la solution à deux États, a-t-elle ajouté.

« Conformément au droit international et à la charte des Nations unies, notre seul objectif est que Palestiniens et Israéliens puissent vivre en sécurité et que la situation à Gaza ne s’aggrave pas », a-t-elle dit.

Par ailleurs, « la Slovénie est préoccupée par l’augmentation des violences perpétrées par les colons israéliens en Cisjordanie » et « condamne le gouvernement israélien pour la poursuite de la construction de colonies illégales », a poursuivi la ministre.

L’Assemblée nationale de Slovénie avait voté, mardi dernier, en faveur d’une proposition visant à reconnaître la Palestine en tant qu’Etat, devenant ainsi le quatrième pays européen à reconnaître la Palestine au cours des dernières semaines après l’Espagne, la Norvège et l’Irlande.