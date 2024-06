France : la gauche crée un front commun et annonce ses mesures phares de campagne

Baptisée “Nouveau Front Populaire”, cette alliance de la gauche est constituée de la France Insoumise (LFI), du parti socialiste (PS), du parti communiste (PC) et des Ecologistes.

Les dirigeants de la nouvelle coalition partisane ont présenté lors d’une conférence de presse, ce vendredi, leur programme touchant tout particulièrement au pouvoir d’achat des Français, à l’économie, à la question climatique et à l’Europe.

Ils ont promis, entre autres mesures en cas de victoire, d’abroger la réforme des retraites et de l’assurance chômage, d’indexer les salaires sur l’inflation, de fixer le SMIC et la pension de retraite minimum à 1600 euros net, ainsi que de relever le défi climatique avec notamment l’adoption d’un plan climat visant la neutralité carbone en 2050 et du principe de la règle verte.

Les dirigeants de la gauche française ont également affirmé vouloir garantir le droit au logement à travers la construction de 1 million de logements écologiques sur 5 ans, de supprimer les expulsions locatives et d’encadrer le montant des loyers dans les zones tendues.

Sur le plan politique, le programme électoral de la nouvelle alliance de gauche comprend le passage à une 6ème République, l’abrogation de l’article 49 alinéa 3 permettant au gouvernement d’adopter des textes sans le vote du parlement, la tenue des élections de l’Assemblée nationale et du Sénat au scrutin proportionnel et la convocation d’une assemblée constituante pour rédiger une nouvelle Constitution.

Au niveau européen, le nouveau front de gauche veut réformer l’Europe avec des mesures comme la généralisation de la taxation des superprofits au niveau européen, la fin des traités de libre-échange et la réforme de la politique agricole commune (PAC).

Suite aux résultats des élections européennes de dimanche dernier, qui ont été marquées par une percée historique du Rassemblement national (extrême droite), le président Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale et la convocation d’élections législatives anticipées (1er tour le 30 juin et le second tour le 7 juillet).

La campagne électorale pour le 1er tour débutera le lundi 17 juin, mais les leaders politiques ont déjà commencé les échauffements à travers notamment des annonces d’alliances, à l’instar du chef de file des Républicains Eric Ciotti qui a annoncé un pacte avec le Rassemblement national, ou encore la nouvelle alliance de gauche.

Mercredi, M. Macron avait présenté lors d’une conférence de presse, les principaux axes de campagne du camp présidentiel en vue de ce scrutin.