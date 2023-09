France/immigration: 74% des Français rejettent la politique du gouvernement

Près de trois-quarts des Français (74%) rejettent l’action actuelle de l’exécutif sur l’immigration, selon un sondage de l’institut Odoxa-Backbone Consulting, alors qu’un projet de loi est attendu au Parlement.

Dans le détail du sondage, dévoilé récemment, 30% des citoyens français ont une « très mauvaise » opinion de l’action du gouvernement sur le sujet, et 44% en ont une « plutôt mauvaise ». Au contraire, seulement 2% des sondés ont une « très bonne opinion ».

S’agissant des actions à appliquer sur l’immigration, et qui pourraient être introduites dans la futur loi, la majorité des Français défendent une meilleure politique d’intégration.

Ainsi, 81% sont pour « la mise en place d’un délai maximal pour accorder un rendez-vous en préfecture aux demandeurs d’asile », et 64% se prononcent en faveur de « la suppression du délai de carence qui empêche les demandeurs d’asile de travailler pendant leurs six premiers mois sur le territoire national », d’après l’enquête, réalisée les 13 et 14 septembre 2023.

Bien que majoritaires sur la question de l’immigration, les Français ne s’accordent pas sur les solutions à apporter. Certains défendent plutôt les mesures restrictives: 82% des sondés se disent favorables à « l’inscription des étrangers menacés d’expulsion au fichier des personnes recherchées » (82%) et à « la permission au Parlement de se prononcer chaque année sur les quotas d’immigration » (81%).

Le projet de loi portant sur l’immigration, dont l’examen a été repoussé à plusieurs reprises par l’exécutif, devrait être présenté au Parlement dans les prochaines semaines. Il prévoit notamment d’expulser davantage les étrangers qui représentent une « menace grave », de réformer le système d’asile pour en accélérer les procédures et de faciliter la régularisation de certains travailleurs sans papiers.