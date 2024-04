Foot féminin: la Zambie qualifiée aux JO-2024 de Paris aux dépens du Maroc

Au Complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat, en match retour du quatrième et dernier tour des qualifications africaines, la sélection marocaine féminine de football a été battue mardi soir par son homologue zambienne par 2 buts à 0, après prolongations (temps réglementaire 0-1), échouant ainsi à atteindre le tournoi féminin des Jeux olympiques (JO) de Paris-2024.

Les Lionnes de l’Atlas s’étaient imposées face à la Zambie par 2 buts à 1, en match aller disputé vendredi dernier à Ndola en Zambie.

Lors du précédent tour, l’équipe nationale féminine avait pris le meilleur sur son homologue tunisienne, tandis que la Zambie s’était qualifiée aux dépens du Ghana. Le second billet en jeu dans le cadre du tournoi africain a été décroché par le Nigeria qui a éliminé l’Afrique du Sud.

La Zambie va rejoindre les États-Unis, l’Allemagne et l’Australie dans un groupe B relevé du tournoi olympique du football féminin. Les Zambiennes ont été déterminées à vendre chère leur peau, tentant dès l’entame de la partie d’imposer un pressing haut sur les Marocaines dans l’optique d’ouvrir la marque le plus tôt possible. Une stratégie qui a donné ses fruits puisque les Marocaines ne sont parvenues à inquiéter la gardienne zambienne qu’à la 20è minute après un tir lointain de Sakina Ouzraoui.

Au fil des minutes, les joueuses zambiennes ont commencé à menacer sérieusement les cages marocaines, mais la portière Khadija Er-rmichi a toujours été bien placée pour écarter le danger.

Or, la défense marocaine a fini par céder à la 39è minute après l’ouverture du score par Barbra Banda qui a profité d’un manque de concentration de la défense marocaine. En deuxième période, l’équipe nationale a failli remettre les pendules à l’heure, quand Ibtissam Jraidi s’est retrouvée face-à-face avec la gardienne zambienne mais a échoué à cadrer son tir (49è).

S’en est suivie une série d’occasions marocaines pour égaliser mais sans succès. Lors des prolongations, la Zambie a réussi à corser l’addition après un pénalty transformé par Barbra Banda (105+4).