FIFM : la 20ème édition fait la part belle au cinéma marocain (Coordinateur général)

La 20ème édition du Festival International du Film de Marrakech (FIFM), prévue du 24 novembre au 2 décembre, promet une programmation dense où le cinéma marocain a toute sa place, a indiqué le coordinateur général du FIFM, Adil Hajji.

L’édition 2023 est forte pour le cinéma marocain qui sera représenté dans l’ensemble des sections du festival, a affirmé M. M. Hajji dans un entretien publié, mardi, par le quotidien « l’Economiste », notant qu' »avec 15 films au programme, le cinéma national a rarement été aussi représenté à Marrakech ».

M. Hajji a également relevé à ce propos que « c’est pour la troisième fois seulement dans l’histoire du festival que deux réalisateurs marocains se retrouvent en compétition la même année » en référence à Asmae El Moudir et Kamal Lazraq.

Il a, d’autre part, noté que le jury et la compétition officielle sont, pour la première fois dans l’histoire du FIFM, majoritairement féminins, ajoutant qu’il s’agit d’une « nouvelle réjouissante qui est à l’image de la place de plus en plus forte que les femmes occupent dans le cinéma mondial et qui est naturellement reflétée par les festivals ».

Le coordinateur général du FIFM a, par ailleurs, fait observer que le festival de Marrakech a, dès sa création, eu cette capacité à attirer les plus grands noms du cinéma mondial, considérant que rares sont les festivals qui arrivent à constituer des jury aussi prestigieux, convaincre des personnalités aussi incontournables à venir animer une master class ou une conversation, recevoir un hommage ou présenter un film et débattre avec le public.

« C’est une prouesse que le festival réalise depuis ses débuts, c’est aussi un gage de la crédibilité et de la confiance dont il jouit au sein de la profession à l’international », s’est-il félicité, ajoutant que le Festival se distingue par des rencontres uniques et privilégiées qu’il crée entre ces grandes personnalités et les jeunes cinéastes.

S’agissant du soutien accordé par le Festival aux jeunes, M. Hajji a indiqué que les Ateliers de l’Atlas ont vu le jour en 2018 pour soutenir la jeune création et sont devenus en peu de temps une plateforme incontournable pour tous les professionnels qui se produisent et diffusent les films en provenance du monde arabe et d’Afrique.

En très peu de temps, le programme du festival a su asseoir une réputation solide, qui lui vaut aujourd’hui d’obtenir le parrainage prestigieux du légendaire Martin Scorsese, qui sera la première grande personnalité à inaugurer cette nouvelle tradition du festival et dont la promotion 2023 des Ateliers de l’Atlas portera le nom, a-t-il soutenu.