L’ancien nonce apostolique à Rabat Vito Rallo décoré du Grand Cordon du Wissam Alaouite

La décoration royale a été remise à M. Vito Rallo lors d’une cérémonie organisée en son honneur par l’Ambassade du Maroc au Saint-Siège.

Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur du Royaume près le Saint-Siège, Rajae Naji Mekkaoui, a souligné que cette décoration ‘’traduit la haute appréciation du Maroc, terre de tolérance et de coexistence, pour les précieux efforts de l’ancien nonce apostolique à Rabat, et son travail inlassable pendant près de sept ans pour renforcer des liens historiques d’amitié et d’estime mutuelle profondément enracinés et sincères entre le Saint-Siège et le Royaume, fortement attaché au dialogue interreligieux et à la compréhension mutuelle’’.

La diplomate a passé en revue, à cette occasion, les grandes étapes ayant marqué ces liens séculaires, notamment les visites respectives des Souverains des deux États et l’ouverture de la Nonciature apostolique du Vatican à Rabat en 1988.

Selon Mme. Naji Mekkaoui, ce rapprochement de longue date a connu un élan remarquable, avec la visite du Pape François, en mars 2019 à Rabat, à l’invitation du Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants.

‘’Consacrant le modèle marocain tolérant, l’événement a été placé sous le signe du développement du dialogue interreligieux, de la compréhension mutuelle entre les fidèles des deux religions et la promotion des valeurs de paix et de tolérance’’, a-t-elle rappelé.

Elle a également salué le dynamisme des relations bilatérales résultant de la volonté commune et la coopération constructive entre les deux États, appelant à les faire progresser vers des horizons plus larges.

De son côté, M. Rallo a exprimé sa fierté et sa joie d’avoir reçu cette décoration Royale, qui couronne ses années de travail diplomatique, soulignant que les relations entre le Royaume du Maroc et le Saint-Siège sont profondément ancrées dans l’histoire et continuent de se développer, grâce aux Hautes Orientations des dirigeants des deux États.

L’ancien nonce apostolique s’est, en outre, félicité de la qualité du dialogue interreligieux au Maroc et de la coopération entre le Royaume et le Saint-Siège, notamment sur les grands enjeux mondiaux tels que la paix, le développement, les droits de l’Homme, la protection de l’environnement et la question migratoire.

Revenant sur la visite historique du Souverain pontife à Rabat, M. Rallo a relevé que le Maroc est « un pays ouvert, moderne, accueillant et respectueux envers les différentes religions monothéistes ».

« Ma mission m’a permis, d’ailleurs, de découvrir la beauté et la diversité d’un pays singulier, qui se distingue par son patrimoine historique, artistique et spirituel, sa dynamique démocratique et sa générosité envers les plus démunis », a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le chef du protocole de la Secrétaire d’État du Vatican, Javier Domingo Fernández Gonzalez, a souligné que les relations diplomatiques ancestrales entre le Maroc et le Saint-Siège ne cessent de se développer, rappelant le voyage du Pape Jean-Paul II en 1985, précédé par la visite au Vatican de feu Hassan II en 1980. L’Église catholique locale du Maroc et ses acteurs se sont toujours intéressés à la culture marocaine, a-t-il ajouté, exprimant ses vives souhaits que cette occasion permette à chacun de renforcer et de continuer à créer des relations de paix et de fraternité.

A son tour, l’ambassadeur de l’Ordre Souverain militaire de Malte au Maroc, Julien-Vincent Brunie, a salué le climat de tolérance et de fraternité qui règne au Royaume, carrefour des civilisations, mettant en avant le rôle du Roi, Commandeur des Croyants, dans le maintien de la paix et la protection des fidèles des différentes religions. »Le peuple marocain se distingue par sa générosité, son ouverture et son hospitalité », a-t-il souligné, faisant part de sa disponibilité à hisser la coopération avec le Royaume au plus haut niveau.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs responsables du Saint-Siège, de l’Ordre de Malte et des organisations humanitaires, ainsi qu’une panoplie de personnalités diplomatiques au Vatican et à Rome.