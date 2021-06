Européanisation de la crise avec le Maroc: Madrid tente de “faire diversion” (Analyste américain)

“C’est tellement improductif de voir l’Espagne intensifier ses tensions avec le Maroc parce que les alliés devraient être en mesure de résoudre leurs différends diplomatiquement – non pas en les dramatisant en se servant du Parlement européen, dans une tentative de faire diversion”, a souligné M. Dark dans une déclaration à la MAP à Washington.

Rappelant que les causes du différend bilatéral actuel sont liés au rétablissement de confiance sur des dossiers stratégiques pour le Royaume, l’expert américain des affaires internationales a estimé qu’il est important pour l’Espagne et les autres partenaires européens de travailler avec le Maroc sur “les vrais défis”, à commencer pour un règlement définitif du conflit artificiel autour du Sahara.

Calvin Dark, qui est président et co-fondateur du centre d’études, RC Communications, est d’avis que la décision des États-Unis de reconnaître la marocanité pleine et entière du Maroc sur son Sahara “réaffirme deux choses que la communauté internationale connaît depuis des décennies: la souveraineté du Maroc sur le Sahara et le fait que la proposition marocaine d’autonomie est la seule base pour une solution juste et durable”.

Sur le dossier migratoire, un défi mondial qui s’aggrave avec les répercussions économiques de la pandémie et des effets de la crise climatique, l’analyste estime que le salut ne peut passer que par “des politiques migratoires multilatérales justes, humaines et bénéfiques pour tous les pays concernés”.