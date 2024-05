Espagne : consulat mobile au profit de la communauté marocaine de la province de Grenade

Ce déplacement consulaire s’inscrit dans le cadre de la politique de proximité menée par le consulat général du Maroc à Almeria au profit de la communauté marocaine, conformément aux hautes instructions du Roi Mohammed VI et aux directives du ministère des Affaires étrangères de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger indique dimanche un communiqué de la représentation consulaire marocaine.

Le déploiement de ce Consulat mobile a suscité une grande affluence du public qui a tenu à exprimer son extrême gratitude pour la haute sollicitude dont le Souverain entoure la communauté marocaine résidant à l’étranger.

Quelques 500 prestations consulaires ont été dispensées lors de se consulat mobile qui a permis aux bénéficiaires, non seulement de procéder à l’inscription consulaire et au retrait de leurs documents personnels tels que les passeports biométriques et les cartes nationales d’identité électronique, mais également d’en formuler la demande d’émission pour la première fois ou encore la demande de renouvellement.

Par ailleurs, ce consulat mobile a permis d’aider plusieurs Mineurs Non Accompagnés à formuler la demande des documents personnels nécessaires pour la régularisation de leur situation administrative, précise la même source.

Dans le même objectif des prestations adaptées ont été fournies au profit de certaines personnes ne pouvant se déplacer au siège du consulat mobile pour des raisons de santé.

Il y a lieu de signaler que la ville de Grenade accueille une grande communauté marocaine, composée d’étudiants, de professeurs universitaires, de commerçants, d’hommes d’affaires et de professionnels appartenant à plusieurs secteurs d’activité économique, conclut le communiqué.