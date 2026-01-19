Erdoğan apporte son soutien total à l’Iran face à une « sédition soutenue par Israël »

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a exprimé lundi son soutien au gouvernement iranien et à la République islamique, assurant qu’il croyait que les Iraniens surmonteraient une « sédition soutenue par Israël » qui menace la paix sociale et la stabilité du pays.

Le président Erdoğan a apporté son soutien indéfectible au régime iranien face aux troubles internes, décrivant les manifestations comme une opération « traîtresse » menée avec le soutien d’Israël. « Je suis confiant que, avec sagesse, mes frères et soeurs iraniens surmonteront la sédition traîtresse soutenue par Israël qui visait la paix sociale et la stabilité du pays », a-t-il déclaré.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions régionales exacerbées, avec des manifestations massives en Iran depuis fin décembre 2025 contre le coût de la vie et la République islamique, réprimées par les autorités et ayant fait des milliers de morts selon des groupes de défense des droits humains. Téhéran blâme les États-Unis, Israël et des puissances étrangères d’attiser ces troubles, tandis que Washington et Jérusalem appuient les revendications démocratiques des manifestants.

Les relations turco-iraniennes, pragmatiques malgré des désaccords sur la Syrie et l’influence régionale, se resserrent face à des ennemis communs comme Israël, avec qui Ankara a rompu les relations diplomatiques et commerciales depuis 2023 en raison de la guerre à Gaza.