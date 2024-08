Epidémie de Mpox : plusieurs cas recensés en Afrique de l’Est, la CAE en alerte

Samedi, les autorités ougandaises ont annoncé le recensement de deux cas confirmés près de la frontière avec la République démocratique du Congo (RDC), notant que neuf autres personnes sont sous surveillance médicale en raison de contacts avec les cas confirmés.

Deux cas confirmés ont également été détectés au Rwanda jeudi dernier, tandis qu’un cas a été annoncé la veille dans un poste frontière au Kenya, impliquant une personne voyageant de l’Ouganda vers le Rwanda.

La semaine dernière, le Burundi a annoncé la détection de trois premiers cas de la maladie dans la capitale économique Bujumbura et dans le district voisin d’Isare.

En réponse à ces développements, la CAE a exhorté ses huit pays membres à sensibiliser leurs populations sur les méthodes de protection et de prévention contre la Mpox.

Le secrétaire général adjoint de la CAE en charge des infrastructures et des secteurs productifs, sociaux et politiques, Andrea Aguer Ariik Malueth, a souligné l’impératif de prendre des mesures de prévention pour réduire la propagation de la maladie, appelant les pays membres de la CAE à fournir les informations nécessaires sur cette maladie et à prendre des mesures préventives.