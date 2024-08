JO/Natation : l’Américaine Katie Ledecky remporte son 9è titre olympique

Elle est devenue la femme la plus couronnée de l’histoire des Jeux.

La nageuse de 27 ana a rejoint dans les tablettes olympiques la gymnaste soviétique Larissa Latynina (9 médailles d’or entre 1956 et 1964). L’Australienne Ariarne Titmus et l’Américaine Paige Madden complètent le podium.

Pour remporter en 8 min 11 sec 04 sa quatrième finale olympique sur la même distance, une performance que seul Michael Phelps avait réussi sur 200 m quatre nages, l’Américaine a dû s’employer pour résister à Ariarne Titmus, longtemps sur ses talons.

Ledecky va repartir de Paris avec quatre médailles supplémentaires (or du 800 et 1500 m, argent du 4×200 m et bronze du 400 m), soit 14 médailles olympiques au total dans sa musette. S’y ajoutent 21 titres mondiaux, un de plus que Michael Phelps.