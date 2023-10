Emmanuel Macron invoque l’unité et défend le droit d’israël à se défendre

Cinq jours après l’assaut sans précédent du Hamas contre Israël, suivie de représailles meurtrières de Tsahal à Gaza, le président français Emmanuel Macron a qualifié le Hamas de « mouvement terroriste » qui « cherche la destruction et la mort du peuple d’Israël », en appelant à une « réponse forte et juste » d’Israël, lors d’une allocution télévisée, jeudi soir.

Défendant le droit d’Israël à se défendre, le président français a rappelé que cela devait se faire « de façon ciblée », « en préservant les populations civiles ». « La seule réponse au terrorisme, la seule possible, est toujours une réponse forte et juste, forte parce que juste », a-t-il dit dans cette allocution de dix minutes.

« Israël a le droit de se défendre en éliminant les groupes terroristes, dont le Hamas, par des actions ciblées mais en préservant les populations civiles, car c’est là le devoir des démocratie », a-t-il insisté.

Emmanuel Macron, qui a fait état d’un nouveau bilan de 13 morts français, a par ailleurs assuré jeudi vouloir « mettre tout en oeuvre (…) pour faire revenir » les 17 otages capturés par le Hamas « sains et saufs dans leur foyer ».

Le parquet national antiterroriste (Pnat) a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête préliminaire, notamment pour assassinats en relation avec une entreprise terroriste, après l’attaque du Hamas en Israël, dans laquelle au moins treize Français sont morts.

Le chef de l’Etat a aussi appelé les Français à rester « unis pour porter un message de paix et de sécurité pour le Proche-Orient ».

» Notre devoir, dans ce moment que nous vivons, est de rester unis comme nation et comme République. C’est ce bouclier de l’unité qui nous protégera de tous les débordements, de toutes les dérives et de toutes les haines ». Avant d’ajouter : « Souvenons-nous de toutes les graves crises que nous avons traversées ensemble. Souvenons-nous de la façon dont nous avons fait bloc chaque fois face au terrorisme ».

Emmanuel Macron a assuré la communauté juive que la République serait là pour la « protéger » et serait « impitoyable avec tous les porteurs de haine ».

« Notre premier devoir est d’assurer leur sécurité et celle de tous nos concitoyens sur le sol national et de ne laisser prospérer aucune parole, aucun acte antisémite, aucune stigmatisation », a ajouté le président français, soulignant que « ceux qui confondent la cause palestinienne et la justification du terrorisme commettent une faute morale, politique et stratégique ».

« N’ajoutons pas par illusion ou par calcul des fractures nationales aux fractures internationales et ne cédons rien face à toute forme de haine », a-t-il insisté.

Depuis samedi, l’attaque du Hamas en Israël a fait plus de 1 200 morts et 3 391 blessés, selon le ministère de la santé israélien, tandis que le bilan s’établit à plus de 1 354 morts et 6 049 blessés dans la bande de Gaza, selon le ministère de la santé gazaoui.

« Environ 6 000 bombes ont été larguées sur la bande de Gaza, pour un poids total de 4 000 tonnes d’explosifs », depuis le début de la riposte israélienne, selon un communiqué de Tsahal, jeudi.

Les bombardements entre les deux camps se poursuivent jeudi dans la bande de Gaza et le sud d’Israël.

Un premier vol spécial d’Air France a atterri à Paris jeudi soir, aux alentours de 21 heures. Plusieurs vols spéciaux seront organisés, vendredi et samedi, entre Israël et la France pour les ressortissants Français qui n’ont pas encore trouvé de vol commercial pour regagner le territoire national, a annoncé le ministère des affaires étrangères. De nombreux autres pays organisent des vols cette fin de semaine pour évacuer leurs ressortissants.